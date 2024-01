Bando piscina. Sarà azzerato il canone affitto

Si stringono i tempi di riapertura della piscina comunale. Dopo il primo bando per la gestioen andato deserto, l’amministrazione ha intanto approvato le tariffe di ingresso e iscrizione ai vari corsi. "Dopo aver incontrato le società – sottolinea il consiglieredelegato allo sport Giacomo Tarchi – abbiamo predisposto il il nuovo Piano economico finanziario e la nuova procedura di gara aperta per la concessione dell’impianto. L’abbiamo inviata al centro unico di committenza per avere l’ok. Le tempistiche di riapertura non sono ancora certe: l’intenzione come sempre è di farlo il prima possibile per dare di nuovo il servizio alla comunità. Anche per questo nel nuovo bando abbiamo azzerato il canone della struttura. Comunque in questo periodo di “stallo” stiamo ultimando le manutenzioni all’impianto"