Bando per nominare il direttore artistico

Dopo tanti anni la Versiliana torna a dotarsi di un direttore artistico. La figura verrà scelta attraverso il bando che la Fondazione ha emesso per affidare l’incarico, con il termine per le domande fissato il 19 gennaio. L’obiettivo è migliorare la programmazione e l’offerta artistica, mantenendo nel contempo un equilibrio economico gestionale. Il via libera al bando è stato approvato nell’ultima seduta del Consiglio di gestione, composto dal presidente Alfredo Benedetti, il presidente onorario Aldo Giubilaro, il vice presidente Francesco Pellati e i consiglieri Giorgio Cardellini, Settimo Giusti e Manola Neri. Tra i requisiti richiesti, aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della produzione-programmazione e direzione artistica, capacità di collaborazione con teatri e istituzioni culturali, nonché di attrarre risorse aggiuntive. I compiti del direttore artistico includono la programmazione degli eventi a partire dal 1° settembre 2024, elaborare il progetto artistico con i relativi preventivi finanziari, contattare artisti e compagnie, predisporre i progetti richiesti dai decreti ministeriali per l’erogazione di fondi e altro ancora. Ulteriori informazioni sul sito internet su www.versilianafestival.it