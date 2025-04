Banca credito cooperativo. Utile pressoché invariato. Il patrimonio invece lievita

Utile calato del 3% ma sempre a doppia cifra, al contrario di un patrimonio che è cresciuto tantissimo e fa dormire sonni tranquilli. E che fa della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana "una delle migliori in assoluto nel panorama nazionale". Sono queste le parole usate ieri dai vertici dell’istituto per presentare il bilancio consuntivo 2024, argomento clou dell’assemblea dei soci di scena il 3 maggio all’Una Hotel di Lido di Camaiore. I numeri testimoniano una banca in salute: dall’utile pressoché invariato (14,6 milioni di euro a fronte dei 15,1 del 2023), agli impieghi cresciuti del 2,3% (634 milioni contro i 620 del 2023), fino al patrimonio non solo aumentato del 10,4% rispetto al 2023 (da 125 a 138 milioni) ma lievitato di ben 45 milioni negli ultimi tre anni. Confortanti anche i dati sui soci, che hanno superato quota 8.500 (+3% rispetto al 2023), e un "pacchetto" complessivo di oltre 42.300 clienti.

"Abbiamo registrato un utile grosso modo in linea con l’anno precedente – spiega il presidente Enzo Stamati – a conferma di un nuovo percorso che sta dando buoni frutti. Essendo una banca di credito cooperativo, una parte dell’utile, pari al 20%, sarà redistribuita sul territorio, da dove stanno arrivando numerose richieste, in particolare dalle associazioni. La nostra è un’opera di trasformazione che ci vedrà inoltre inaugurare, il 30 aprile alle 18, la ristrutturata filiale in via Donizetti a Tonfano. Opera di trasformazione. Così come ci riempie di orgoglio il fatto che il 3 maggio ci sarà il presidente di Iccrea Banca Giuseppe Maino".

Ad annunciare l’altra novità, ossia lo stop al servizio cassa da luglio, ci ha pensato invece il direttore generale Maurizio Adami. "Dal 2021, attraverso una strategia oculata – dice – abbiamo intrapreso un percorso che negli ultimi tre anni ha consentito di aumentare il patrimonio di ben 45 milioni: parliamo della cassaforte e del futuro della banca, è un dato ancor più importante dell’utile. Ora il cerchio si chiude con un nuovo modello di servizi. A partire dal servizio cassa, che chiuderà dal 1° luglio anche se l’assistenza ai clienti sarà sempre garantita. Ormai il 92% delle transazioni avviene da remoto: capisco la difficoltà che avranno alcune persone, ma la nostra banca oggi deve avere a disposizione mezzi informatici adeguati. Se non avessimo investito in informatica e digitalizzione – conclude – non saremmo in linea con i tempi". Dulcis in fundo, il vice presidente vicario Giuseppe Menchelli ha sottolineato l’ottimo andamento anche del nuovo ufficio soci della Mutua Bvlg, istituita nel 2023: "In soli due anni abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 2mila soci. Senza contare il rinnovo del Club giovani soci che assicura una ventata di freschezza per il futuro della banca".