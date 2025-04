Balneazione, la Versilia sfiora il top nelle rilevazioni Arpat: quasi tutte ‘eccellenze’

Versilia, 18 aprile 2025 – Arpat ha certificato il livello delle acque di balneazione toscane per il 2025. E il risultato, per la Versilia, è più che positivo, anche se non raggiunge il livello di perfezione evidenziato nel resto della regione. I punti presi in esame, nei tre comuni costieri del nostro comprensorio, sono 21: il verdetto è di 15 aree in cui il mare è stato classificato come ’Eccellente’ e 6 in cui è risultato ’Buono’.

A Forte dei Marmi, tutte e tre le aree prese in esame hanno ottenuto il massimo del riconoscimento; a Pietrasanta, sono risultate ’Eccellenti’ la Versiliana, ondano, Pontile, foce del Fosso Motrone e Focette; solo ’Buone’, invece, Fiumetto, la foce del Fosso Fiumetto e Fiumetto Sud, oltre a Motrone Sud; spostandosi a Camaiore, alle ’Eccellenze’ dell’area nord e di Piazza Matteotti fa da contraltare il ’Buono’ della foce della Fossa dell’Abate. Infine, a Viareggio, sono ’Eccellenti’ fossa dell’Abate Sud,Marina di Ponente, Marina di Levante, Marina del Parco e Marina di Torre del Lago; ’Buono’, invece, per la rea a nord della Burlamacca. A Viareggio, inoltre, si trova l’unica area di divieto di balneazione permanente... ma non per problemi in mare: si tratta infatti della zona del porto.

Un livello alto, dunque, ma che non raggiunge i picchi di eccellenza del resto della Toscana: in Versilia, è classificato come ’Eccellente’ il 71,43 per cento delle acque. In provincia di Massa, per dire, è l’88,24 per cento; in provincia di Pisa e nel territorio comunale di Livorno addirittura il 100 per cento (con rispettivamente 13 e 22 rilevazioni). Nel resto della provincia di Livorno, l’eccellenza si attesta comunque oltre il 95 per cento e solo San Vincenzo e Piombino ’sporcano’ la perfezione di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci. Eccellenza al 100 per cento anche all’isola d’Elba e al Giglio, mentre nel resto della provincia di Grosseto il livello top è oltre il 91 per cento.

