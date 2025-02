Balneari mobilitati. Presidio domani alla Fiera di Carrara

Non si è fatta attendere la reazione della categoria dei balneari dopo la sentenza del Tar della Liguria che ha giudicato "non valide" le proroghe delle concessioni al 2027 deliberate da vari comuni. Domani anche i balneari della Versilia faranno sentire la propria voce al presidio fissato alle 10 davanti alla "Fiera Balnearia", a Marina di Carrara. Il comitato spiega che il ritrovo sarà al cancello 3. "A seguito delle ultime sentenze del Tar Liguria e ai pronunciamenti dei vari organismi che negano di arrivare al 2027 con aste da subito – spiegano – faremo un presidio per protestare e sollecitare il governo a rivedere i termini ed emanare dei seri decreti attuativi che salvaguardino realmente la storicità del turismo balneare in Italia, invidiata in tutto il mondo. Con il presidio di domani chiederemo infatti la modifica urgente di una legge che, così com’è scritta, non potrà che distruggere la storia, il lavoro e l’economia nata dal sudore di generazioni di imprenditori balneari".