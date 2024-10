Balducci resta al timone di Navigo. Lega: "Un volano per la crescita" Katia Balducci confermata alla presidenza di Navigo, elogiata dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini per le sue capacità e contributi alla crescita dell'azienda nautica in Toscana. Baldini invita la Regione a investire ulteriormente in questo settore strategico e innovativo.