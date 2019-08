Viareggio, 16 agosto 2019 - Era sul fondo della vasca della piscina del bagno Sauro a Viareggio il 19enne soccorso ieri in gravi condizioni per un principio di annegamento. Il giovane, nato a Milano, ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Opa di Massa. Secondo fonti sanitarie il cuore ha ripreso a funzionare regolarmente ma sono in valutazione le conseguenze della mancata respirazione in acqua stimato in circa cinque minuti.

I soccorsi sono scattati immediatamente, le manovre di rianimazione sono iniziate subito anche perché al bagno dove si è verificato l'episodio c'erano due rianimatori e un medico del 118. Poi il trasporto con l'elisoccorso a Massa. Secondo quanto appreso il ragazzo stava giocando poi, per cause da stabilire, è stato notato sul fondo della piscina ed è scattato l'allarme.