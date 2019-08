Viareggio, 15 agosto 2019 - Gravissimo un ragazzo di 19 anni dopo il tuffo in piscina. Il giovane avrebbe sbattuto la testa sul fondo della vasca accusando una sindrome da annegamento. Il 19enne è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Massa (Massa Carrara) per sottoporlo alla terapia con l'Ecmo (macchina cuore-polmone). Secondo quanto appreso i primi a intervenire sono stati i bagnini del Bagno Sauro che, in attesa dell'arrivo del 118, hanno applicato le prime manovre di rianimazione. Il giovane, un ragazzo cinese residente a Milano, è stato poi trasferito in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Massa.

Notizia in aggiornamento