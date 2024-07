Bagni pubblici. Avviata la custodia

E’ iniziato sabato scorso, in via sperimentale, il servizio di custodia e vigilanza ai bagni pubblici di Tonfano, grazie al progetto di reinserimento sociale elaborato dal Comune insieme alla Consulta del Volontariato cittadina. I servizi igienici della frazione costiera, finora aperti ma senza un “presidio” di controllo, si trovano in piazza Villeparisis e per tutta l’estate, grazie a uno dei “borsisti” ammessi al progetto, avranno una sorveglianza fissa ogni giorno della settimana, dalle 16 alle 20, con turno “rafforzato” il sabato (la mattina, in concomitanza con il mercato) e in occasione di eventi serali. La pulizia, invece, sarà garantita da un doppio passaggio giornaliero della cooperativa che si occupa anche dei bagni pubblici di piazza Statuto. "E’ chiaro che un servizio come questo, per essere tale, deve prevedere una minima custodia – sottolinea l’assessore al sociale, Tatiana Gliori – la sorveglianza ai bagni pubblici in centro sta dando riscontri positivi su più fronti, quindi insieme al presidente della Consulta Andrea Galeotti, che ringrazio per la sua disponibilità e collaborazione, abbiamo voluto provare a ripeterla anche sulla Marina". Sul progetto il Comune ha investito oltre 50 mila euro, per l’intera annualità 2024: "L’obiettivo prioritario resta quello di contrastare l’esclusione dei soggetti più fragili dal circuito lavorativo – aggiunge Gliori – e, visti i buoni risultati che si stanno evidenziando, cercheremo di consolidare il nostro impegno per far sì che la partecipazione dei potenziali borsisti possa essere ancora più ampia".Al bando, chiuso a fine novembre 2023, avevano partecipato una trentina di persone; dopo la verifica dei requisiti e i successivi colloqui, ne furono ammesse 13 e via via contattate dal Comune per essere impiegate.