Bagarre sul Carnevale. La Lega contro il Pd

"La bocciatura, da parte del Partito Democratico, della proposta di risoluzione finalizzata a rendere strutturale il contributo regionale al Carnevale di Viareggio presentata dalla Lega in Consiglio regionale, non solo è un’occasione persa per rafforzare la manifestazione regina della nostra città, ma rivela anche la vera natura del PD". A intervenire sul caso sono i consiglieri comunali della Lega, Alberto Pardini e Alessandro Santini, quest’ultimo anche ex Presidente della Fondazione Carnevale.

"Dopo non aver votato a favore del trasferimento della Cittadella nel patrimonio della Fondazione, atto che va a sanare un’inadempienza normativa durata oltre un decennio e che, soprattutto, rafforza l’Ente con un importante strumento patrimoniale - spiegano i due consiglieri comunali - in Consiglio regionale, hanno bocciato la proposta del Consigliere Massimiliano Baldini di rendere strutturale il contributo annuale di un milione di euro obiettando che prima bisognava verificare che la Fondazione Carnevale e il Comune fossero d’accordo… Peccato che la Fondazione stessa, da anni, richiede questo strumento di garanzia e stabilità che permetterebbe una migliore programmazione".

Pardini e Santini non vogliono pensare che "all’interno del Pd siano talmente scollegati da non saperlo, l’impressione – concludono Pardini e Santini – è di trovarci di fronte all’ennesimo capitolo delle scaramucce tra il Pd e l’amministrazione comunale di Viareggio. Non stabilizzare il contributo, lasciandolo vincolato a discrezionali variazioni di bilancio, sembra infatti essere solo un modo per mantenersi in una posizione di forza, ovviamente a discapito della Città".