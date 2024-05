Badante scippata in centro. Ladri in fuga con la collana

Si rincorrevano in strada, sembrava stessero giocondo. “Ma non saranno un po’ troppo grandicelli per scherzare in questo modo?“ si è domandato chi li ha incrociati. E infatti quei due giovani – lanciati come razzi sulla via Vespucci – stavano scappando via, dopo aver derubato una signora della catenina che portava al collo.

L’episodio, a cui hanno assistito vari testimoni, è accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 16. Siamo in pieno centro, a due passi dalla Pineta e da Villa Argentina, che a quell’ora si stava riempiendo per il convegno organizzato per ricordare l’artista Mario Marcucci dall’associazione Promo-Terr. Secondo quanto ricostruito, grazie ai racconti raccolti, la donna, una badante di circa sessant’anni, sarebbe stata sorpresa alla spalle da un giovane uomo che l’ha bloccata, mentre l’altro con un solo gesto le avrebbe strappato la collana. Tutto è accaduto in un istante, questione di secondi. Un lasso di tempo così piccolo che la vittima non ha avuto neppure modo di riprendere fiato e chiedere aiuto. "Non ci siamo accorti di nulla, solo di quei due uomini che fuggivano via... Nient’altro" dice chi ha visto gli scippatori allontanarsi. Fino a scomparire.

Quello che resta, invece, è il senso di impotenza, di fronte a questi piccoli e ordinari episodi di microcriminalità che minacciano la serenità della città. Di chi la vive ogni giorno e di chi la sceglie per qualche giorno di vacanza. Nella raffica di furti alle auto che stanno segnando queste notti, e che ieri hanno battuto a raffica anche sul Vialone della Darsena, è rimasto vittima anche un turista tedesco che ieri mattina ha chiesto supporto ad un bar della Pineta. Ha chiesto un sacchetto di plastica, una scopa e la paletta: ha raccolto tutti i vetri rimasti sul sedile e anche quelli sull’asfalto. Insieme alla delusione, per l’epilogo di questa vacanza. E sempre con il supporto del personale del chiosco ha avvisato le forze dell’ordine, per denunciare l’accaduto. C’era la fila in questi giorni al Commissariato di Polizia, viareggini e villeggianti con un sacco di vetri e di amarezza.

Martina Del Chicca