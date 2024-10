Azzano celebra sua maestà la castagna

Domenica prossima (verrà replicata poi il 13 e 20 ottobre) torna ad Azzano la Festa della Castagna. E’ tutto pronto nella frazione per celebrere il prodotto tipico in un ambiente coinvolgente grazie all’organizzazione della pubblica assistenza Azzano col patrocinio del Comune di Seravezza. Il programma della Festa della Castagna infatti è incentrato sulla gastronomia locale: le specialità tipiche del periodo sono i ciacci con la ricotta, conosciuti anche come necci, e le caldarroste. Tra gli altri piatti forti ci saranno i tordelli per il pranzo, per non citare poi carne alla griglia, polpette e patate. Durante la giornata inoltre ci sarà il mercatino con prodotti tipici e dell’artigianato, visite guidate, musica e divertimenti per i bambini.