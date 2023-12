Azimut-Benetti sbarca al "Boot di Dusseldorf"

VIAREGGIO

La flotta del cantiere Azimut sarà in bella mostra al grande salone nautico Boot di Dusseldorf. Con quasi 237mila visitatori provenienti da oltre 60 paesi e più di 1.500 espositori da 68 nazioni, su 220mila metri quadrati in 16 padiglioni espositivi, è il più grande salone di yacht e sport acquatici al mondo. La prestigiosa rassegna è in programma dal 20 al 28 gennaio 2024. Gli splendidi motoryacht (molti di essi sono costruiti qui in città) saranno come sempre tra i più ammirati. Azimut presenta il Magellano 60 (di 18,50 metri), già in anteprima mondiale all’ultimo salone di Cannes, che è alimentato da HVOlution, il biocarburante prodotto da Eni Live (Eni Sustainable Mobility) con il 100% di materie prime rinnovabili che, unito alla carena dual mode semiplanante ad alta efficienza, ha consentito una riduzione delle emissioni di anidride carbonica dell’80% . Ci sarà anche l’ S 7 (di 22 metri) con propulsione Volvo Ips e con architettura navale più avanzata, oltre che ad una riduzione di consumi ed emissioni fino al 30% . Infine la serie Fly, rappresentata dai tre modelli Fly 53 (17 metri) 68 (21 metri) e 78 (24 metri) tutti esemplari di grande successo sia sul mercato europeo sia in quello extra Eu. Come per Azimut, anche per le altre aziende locali presenti alla kermesse tedesca, il 2024 è il primo anno di una lunga passerella espositiva che porterà le aziende numero uno della nautica in giro per il mondo. Il marchio Made in Italy è sempre più ricercato e apprezzato, in particolare modo per le imbarcazioni viareggine.

Walter Strata