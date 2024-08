Automobilista sferra un pugno ad un ciclista. Denunciato un 41 enne per lesioni

Forte dei Marmi, 27 agosto 2024 – Tutta colpa di un semaforo (diventato) rosso. Eh sì. Perché quando l’automobilista è rimasto bloccato davanti a quella luce rossa si è infuocato contro due turisti in bicicletta che forse poco prima lo avevano costretto a rallentare per non urtarli. E questo benché a bordo avesse anche i due figli di 4 e 7 anni. Ma tant’è. Facciamo un passo indietro. E’ il pomeriggio del 6 agosto scorso quando un italiano di 56 anni residente a Parma, mentre tornava a casa in bicicletta insieme alla moglie nel quartiere Vittoria Apuana di Forte dei Marmi, è stato raggiunto da un’autovettura che, costretta a rallentare per la presenza delle due biciclette, non è riuscita a passare con il semaforo verde. L’automobilista ha prima iniziato a suonare il clacson e a inveire contro il ciclista, anch’egli fermo con la moglie al semaforo. Dopo uno scambio di battute, allo scattare del verde, le due biciclette hanno ripreso la marcia fino a che l’uomo a bordo della sua auto, con una manovra, superandole, si è poi fermato sulla destra della carreggiata. Repentinamente sceso dall’auto, l’autista ha aggredito il ciclista con una spinta e un pugno in pieno volto, provocandogli la rottura di due denti. Probabilmente avrebbe continuato, se non fosse stato per le urla di ammonimento dei testimoni presenti, che nel frattempo hanno altresì allertato i soccorsi. La Volante del Commissariato di Forte dei Marmi, intervenuta proprio in quel momento, è riuscita a bloccare l’uomo sul posto e a identificarlo. Si tratta di un 41 enne incensurato, nato a Milano e residente a Pietrasanta. Non è ancora chiara la ragione di una reazione così violenta, che l’autista non ha dominato nemmeno davanti ai due figli minori di 4 e 7 anni che hanno assistito alla scena e la cui presenza ha indotto la vittima a non reagire. La versione della vittima è stata successivamente confermata dai testimoni e il presunto aggressore denunciato dagli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi alla procura della Repubblica di Lucca per le lesioni causate per futili motivi di viabilità.