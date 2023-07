Viareggio, l’autolavaggio va in tilt e per uscire lo sfascia

Viareggio, 27 luglio 2023 - È rimasto incastrato nell’autolavaggio nel tentativo di uscire in retromarcia con una “manovra avventata“ e rompendo parte del macchinario (per fortuna nessun ferito, ma danni all’autovettura e all’impianto). Il fatto è accaduto martedì sera intorno alle 21 quando un uomo con la sua macchina di grosse dimensioni si è immesso all’interno del piazzale del distributore di benzina di via Ciabattini a Viareggio per lavare il proprio mezzo. Il benzinaio a quell’ora era chiuso. Ma fino alle 22 è possibile utilizzare l’autolavaggio automatico. Così l’uomo (che già aveva usato in passato quel servizio ma sempre durante l’orario di apertura del distributore... anche perché, come ricordano i proprietari della stazione di servizio, per auto di certe dimensioni è meglio non fare da soli) dopo aver messo il gettone è entrato col proprio mezzo all’interno del sistema di autolavaggio automatico.

Ma durante il lavaggio qualcosa è andato storto: il macchinario pare abbia sentito il contatto con la ruota di scorta nella parte posteriore esterna dell’autovettura ed è andata in blocco. A quel punto l’uomo, anziché cercare di contattare i titolari della stazione di servizio per farsi aiutare o lasciare il mezzo lì e tornare l’indomani mattina, avrebbe tentato di uscir comunque da solo dall’autolavaggio in retromarcia rimanendo però incastrato e soprattutto col risultato di aver divelto l’arco d’ingresso del macchinario, che per fortuna non è caduto a terra (rimanendo bloccato a metà con una particolare inclinazione). Avvertiti dai residenti della zona, i titolari sono accorsi sul posto e la zona è stata sigillata in attesa dei controlli per l’assicurazione e di riaggiustare l’autolavaggio.