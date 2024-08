Viareggio (Lucca), 16 agosto 2024 – Spettacolare incidente nella mattinata di oggi a Viareggio. Una donna di circa 70 anni ha urtato un’auto in sosta mentre procedeva in via Nicola Pisano e si è ribaltata con il proprio mezzo sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno aiutato la donna ad uscire attraverso il portellone portabagagli, in buone condizioni di salute. L'intervento si è concluso attorno alle 11.