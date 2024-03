Auto nel mirino dei ladri. Altri furti sul viale Apua

È successo ancora una volta nei parcheggi sul viale Apua, a Fiumetto, a discapito di chi sceglie l’area della Versiliana per fare jogging, camminare o portare a spasso il cane. Come la giovane che pochi giorni fa, una volta tornata alla macchina insieme al suo amico a quattro zampe, ha ritrovato un vetro spaccato senza più traccia dello zaino che conteneva anche il portafoglio. Alcuni testimoni hano raccontato di aver avvistato due persone in sella a una bici elettrica, le quali si sono poi allontanati verso il mare.

Ma al di là dei sospetti si tratta dell’ennesimo episodio avvenuto sempre in quella zona e con lo stesso modus operandi. Ormai le forze dell’ordine, ancora impegnate nelle indagini, hanno perso il conto delle segnalazioni e delle denunce, che in estate lievitano a dismisura. Da qui l’appelo a chi frequenta la Versiliana (e non solo) a non lasciare mai oggetti di valore in bella vista dentro la macchina. E a chi sostiene che è meglio lasciare il finestrino abbassato per evitare danni viene ricordato che il codice della strada prevede una multa in quanto il proprietario dell’auto deve impedire l’uso del veicolo senza il proprio consenso.