Auto fuori strada. Giovane cade nel fosso

Si è sfiorata una tragedia nella notte di Capodanno a Camaiore per un’incidente stradale che ha visto un’auto non solo finire fuori strada, ma adagiarsi in un torrente. Con il rischio che uno dei passeggeri non finisse in ipotermia se non fosse stato prontamente salvato e tirato fuori.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Camaiore, alcuni giovani provenienti dalle Marche, ospiti da parenti residenti sulle colline di Camaiore, per cause imprecisate hanno percorso una strada sterrata senza sbocco, finendo la loro corsa in un fossato nei pressi del Lago Teneri.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Polizia Municipale di Camaiore per gli accertamenti di rito. La conducente è stata sanzionata perché circolava con la patente di guida scaduta di validità, mentre un passeggero, come si diceva, è stato soccorso dal personale medico del 118 per valutare il rischio di ipotermia dovuto all’acqua gelida un cui si è immerso a seguito dello sbandamento.