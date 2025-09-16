Auto d’epoca al Royal. Vacanza d’altri tempi

Trentasette equipaggi con auto d’epoca, in gran parte provenienti dall’Olanda, si sono radunati nel parco del Grand Hotel Royal. Auto originali del secolo scorso, di grande valore, che partecipano ad un tour che ha visto, domenica, la partenza proprio da Viareggio per poi dirigersi in carovana verso Montecatini fino al viaggio in nave da Livorno alla Corsica, toccando le città di Porto Vecchio, Calvi e Golfo D’Ajaccio. Al Grand Hotel Royal hanno soggiornato tutti gli equipaggi e per loro è stato preparato un cocktail nel giardino, a bordo piscina, e una grande cena servita nel parco dell’Hotel.

Al motto di “La vita è un viaggio, segui il tuo sogno”, l’agenzia olandese “Wheels on tour” organizza ogni anno viaggi su strada verso destinazioni uniche per auto d’epoca e moderne. "I nostri viaggi – spiegano gli organizzatori – ci portano lungo itinerari incantevoli e strade variegate, perfette per i team che amano l’avventura, macinare chilometri e godersi il paesaggio. Ogni anno offriamo un’ampia selezione di destinazioni diverse, sia in Europa che all’estero, e nche lo scorso anno la Toscana è stata la nostra base di partenza". Soddisfatta, per la nuova collaborazione, la vice direttrice del Grand Hotel Royal, Mariarosaria Musello. "Nel parcheggio del nostro hotel abbiamo ospitato macchine da sogno, che raramente si possono ammirare così da vicino. Un’occasione davvero unica per promuovere la nostra zona anche nel mese di settembre. Il Royal si conferma meta privilegiata per il turismo internazionale, confermando – conclude – una stagione esaltante e da tutto esaurito”.