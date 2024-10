Autismo a teatro. Torna il progetto coi giovani attori

Attori con autismo torneranno ad esibirsi su un palco. Infatti il Comune finanzia anche quest’anno il progetto dal titolo “Caldo abbraccio”, laboratorio teatrale dialettale rivolto a persone con autismo, nato dalla collaborazione tra le associazioni “Autismo Apuania Onlus” e “Versiglia in Bocca” capitanata dagli attori dialetali Antonio Meccheri e Lora Santini. I ragazzi si ritroveranno una volta a settimana per portare avanti questo importante percorso di sensibilizzazione e inclusione (in passato ha dimostrato ottimi risultati relazionali tra i soggetti coinvolti) che avrà un momento conclusivo con la messa in scena di un vero spettacolo in estate, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere chi opera per l’autismo.