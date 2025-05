Ausiliari traffico e pasticceri

BANDO AUSILIARI TRAFFICO A FORTE DEI MARMI

La Multiservizi ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di lavoratori con qualifica di “ausiliario del traffico”, livello C1. I requisiti: cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; idoneità fisica alle mansioni; possesso del diploma di scuola media inferiore; patente di guida categoria B;

conoscenza della lingua inglese. Il termine per la presentazione delle domande è il 23 maggio alle 12. Ulteriori informazioni e il bando di concorso integrale, sono reperibili sul sito internet dell’azienda: www.multiservizifortedeimarmi.it

PASTICCERE/A

Pasticceria “Ristori” a Forte dei Marmi cerca con minima esperienza, è gradito il possesso dell’Haccp. Da subito fino a settembre con possibilità di tempo indeterminato; orario 7-13. Per candidarsi 3383014872 o CV a [email protected]

ADDETTO/A VENDITA

Marald spa per Viareggio cerca con tirocinio di 6 mesi. Dal 15 maggio, esperienza di un anno. www.indeed.com