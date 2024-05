Aumentano le donne. E sono più giovani

Osservando i tratti delle persone accolte nell’ultimo anno ai centri d’ascolto Caritas, "si registra una ripresa, già intravista lo scorso anno, della presenza femminile". Un dato in controtendenza rispetto all’ultimo periodo: dal 2008 al 2013 la presenza maschile è cresciuta sempre di più, fino ad attestarsi attorno al 50 per cento. "Tra le italiane si tratta solitamente di persone giovani – spiega la Caritas –, con figli o con alle spalle fratture familiari. Aumenta anche la presenza di donne straniere coniugate con figli e che non svolgono attività lavorativa".

In generale, la grande maggioranza delle persone accolte ha tra i 35 e i 64 anni, e il dato che salta all’occhio è che "le donne sono più giovani dei maschi. Anche la popolazione maschile è giovane, ma si distribuisce in maniera più omogenea nelle fasce d’età". La differenza si spiega col fatto che gli uomini stranieri che si rivolgono alla Caritas sono mediamente più adulti rispetto alle donne migranti, mentre gli italiani sono complessivamente più vecchi rispetto agli stranieri.