Attività artistiche e culturali: "Serve un comitato di indirizzo"

"Commissione cultura? No, Comitato di indirizzo per l’arte e la cultura di Pietrasanta". A rilanciare la proposta dell’opposizione è Manola Neri, coordinatrice Lista Mallegni - Pietrasanta prima di tutto. "La nostra Lista – comincia – ha lavorato moltissimo in questi quasi 12 mesi di amministrazione. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e del ruolo “giocato” dai nostri consiglieri e assessori. Molte cose sono già state fatte e molte altre sono in cantiere. Il Rapporto con il Sindaco è ottimo e gli obiettivi strategici a portata di mano. La scelta di avere un assessore dedicato all’urbanistica è divenuta realtà, ancora molto c’è da fare in questo settore ma siamo certi che riusciremo tutti assieme a soddisfare le esigenze del nostro territorio e quindi contribuire ad uno sviluppo sostenibile. Gli eventi sono seguiti in modo esemplare dalla nostra vice sindaco inclusa la delega al bilancio che gode di splendida salute. La rotatoria sulla via Aurelia/via Tremaiola sarà presto una realtà fornendo un reale servizio alla viabilità di Marina di Pietrasanta. Altro tema la cultura, che per noi è centrale per lo sviluppo artistico ed economico della città".

"È arcinoto –entra nel dettaglio– che abbiamo chiesto la costituzione di una Commissione che si occupi dell’indirizzo artistico e culturale di Pietrasanta ma francamente questo argomento merita più impegno e rispetto di quello impiegato dall’opposizione che ha banalmente presentato in consiglio comunale una proposta di Commissione consiliare sic et simpliciter e per questo l’abbiamo respinta. Riteniamo infatti che sia necessario istituire un comitato di indirizzo per le attività artistico/culturali. Crediamo che si debba comporre di elementi di alto profilo espressione dell’arte, della cultura, dell’artigianato artistico e del commercio artistico. Pensiamo che debba essere scritto un regolamento istitutivo del Comitato, da portare in votazione in consiglio comunale. Nelle prossime settimane incontreremo il sindaco per iniziare questo percorso che per noi è essenziale e non più procrastinabile".