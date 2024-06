Atti sessuali con minori. Ex allenatore davanti al gup. Disposta perizia psichiatrica

VERSILIA

"Atti sessuali con minori". Con questo capo d’imputazione è comparso ieri mattina davanti al dottor Alessandro Trinci giudice dell’udienza preliminare (Gup) di Lucca, un ex poliziotto ed ex tesserato della Federazione Italiana Pesistica (che lo ha radiato nel maggio dello scorso anno per violazione del Regolamento di Giustizia e del Codice di Comportamento sportivo).

L’uomo deve rispondere di quattro episodi contestatigli dalla procura di Lucca e che sarebbero avvenuti all’interno di una palestra dove l’ex atleta avrebbe avvicinato altrettanti ragazzi che frequentavano la struttura sportiva. Almeno fino a quando, poco alla volta, hanno riferito ai propri genitori quanto accadeva all’interno di quella palestra. Da lì le indagini che ieri hanno portato l’uomo, difeso dagli avvocati Enrico Carboni ed Elena Picchetti, davanti al Gup. I due legali hanno chiesto per il loro assistito il rito abbreviato e una perizia psichiatrica per accertare lo stato del loro assistito. Richiesta quest’ultima accolta dal dottor Trinci che ha fissato una nuova udienza per il prossimo 9 luglio quando sarà affidato l’incarico ad uno specialista. Il Gup si è, invece, riservato in ordine alla richiesta avanzata dai difensori dell’ex poliziotto di essere giudicato con rito abbreviato. Intanto le famiglie dei quattro ragazzi si sono costituite parte civile.

Red.Via.