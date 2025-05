Migliorate le tempistiche di pagamento

In miglioramento la voce equilibrio corrente grazie all’incremento delle entrati correnti che, nel 2024, si sono attestate sui 60,5 milioni di euro circa grazie ad una ripresa delle entrate derivanti dall’Ipt (l’imposta di iscrizione al Pra) indicate in 12,4 milioni di euro e della quota RC auto che si è attestata sui 18,3 milioni di euro. L’analisi delle spese correnti evidenzia, come detto, che la maggiore quota di spesa che la Provincia deve sostenere è il concorso alla finanza pubblica (trasferimenti verso Roma): 58%; mentre la spesa per l’acquisto di beni e servizi (11,9 milioni) è pari al 21%; la spesa di personale che ammonta a 8,7 milioni per 194 dipendenti è stata pari al 15% del totale.

Sul fronte investimenti nel 2024 le opere pubbliche si sono attestate sui 20 milioni complessivi nelle due voci principali di competenza: edilizia scolastica (14,5 milioni) e viabilità (5,5 milioni). Da segnalare, infine, che nel corso degli ultimi anni la Provincia di Lucca ha migliorato ulteriormente le tempistiche di pagamento delle fatture. Siamo a 14 giorni dal ricevimento delle fatture di fornitori e ditte. In totale l’ente di Palazzo Ducale ha pagato oltre 49 milioni di euro nel 2024 a imprese, professionisti e fornitori relativi ai progetti della Provincia: quindi soldi cash immessi nel circuito economico e produttivo del territorio, grazie ad una politica progettuale di programmazione virtuosa che si affianca alle ottime performance per quanto riguarda i tempi di pagamento.

Il rendiconto di gestione 2024 della Provincia di Lucca ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.