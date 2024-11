Atmosfere di Andrea Pucci al Caffè Così com’è

Si inagura domani alle 17 nei locali dello storico “Caffè Così com’è” , vetrina di arte dal 1903, una nuova mostra dedicata a Andrea Pucci (foto) docente di discipline plastiche al Liceo Passaglia di Lucca. Con“Tratteggi in Passeggiata“: l’autore propone una “immersione“ nella storica Passeggiata di Viareggio, ricca in passato di atmosfere romantiche che suscitavano grandi emozioni. Gli appassionati di pittura e gli appassionati della storia viareggina potranno ammirare una quindicina di opere tra le quali anche alcuni ritratti e non poteva mancare il ritratto del maestro Giacomo Puccini. Emozioni e grande impatto nelle opere di Andrea Pucci. La mostra chiude il 6 dicembre. Visitabile negli orari del locale. Chiuso il lunedì.

m.n.