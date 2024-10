Asteroide "Stazzema". Certificato dalla Nasa

Al Museo storico della Resistenza di Sant’Anna l’astrofila Maura Tombelli, che ha trasformato la sua passione per i corpi celesti e lo spazio in una missione di vita (scoprendo oltre 200 nuovi asteroidi), ha consegnato il certificato ufficiale della Nasa che assegna all’asteroide scoperto da Tombelli nel 1994 il nome “Stazzema 18431”. "Fu uno dei primi corpi celesti che scoprii da Asiago, era il 16 gennaio del 1994 – ha spiegato Tombelli, che oggi è direttrice dell’Osservatorio astronomico “Beppe Forti“ di Montelupo Fiorentino – fu l’astronomo Mario Di Martino che mi chiese di omaggiare Sant’Anna di Stazzema. Fu un’ottima idea perché mio padre aveva avuto dei compagni di arma qui in Versilia. Quando inoltrai la dedica alla Nasa (c’è un ente preposto in America che ne ha il monopolio), proponendo “Sant’Anna di Stazzema”, mi fu risposto che il nome era lungo, e volevano massimo 16 caratteri. Di Martino decise insieme a me di chiamarlo semplicemente Stazzema. È come se i 560 caduti qui a Sant’Anna fossero su questo asteroide, tutti insieme, a giocare a carte".

Presenti alla cerimonia c’erano le superstiti Adele e Siria Pardini, il sindaco Maurizio Verona, l’assessore alla cultura Anna Guidi, il direttore del Parco nazionale della Pace Michele Morabito, Roberto Beltramini presidente del Gruppo astronomico di Viareggio, Graziano Lazzeri dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, Lorenzo Nesi assessore alla memoria di Montelupo Fiorentino, e Alex Mazzanti direttore del Gruppo astrofili di Montelupo. "Quest’anno abbiamo ottenuto il riconoscimento di Marchio del patrimonio Europeo – ha detto il sindaco Verona – e oggi, abbiamo il piacere di essere presenti nell’Universo con un asteroide intitolato a Stazzema".