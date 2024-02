Asse di penetrazione in Darsena: "A quando l’inizio dei lavori?"

Una riunione urgente per conoscere le scadenze operative dell’asse di penetrazione. La richiede all’assessore ai lavori pubblico Federico Pierucci il presidente del comitato territorio Darsena, Danilo Modaffari, insieme al presidente Udina (Unione navali cantieri) e al presidente di Confcommercio. "A tre mesi dall’ultimo consiglio comunale in cui la questione fu affrontata – dice Modaffari – non abbiamo saputo più nulla. A nostro parere, concluso l’esproprio dell’area Fervet ed essendoci la disponibilità della Regione a finanziare l’opera, occorre subito fare la gara di assegnazione dei lavori e stabilire poi speditamente le date di inizio e fine dei lavori". Secondo Modaffari questa deve essere una priorità assoluta. "I residenti della Darsena – prosegue – non possono più aspettare tempi lunghi. Le necessità impellenti del traffico, dell’inquinamento ambientale e della qualità della vita vanno risolte in modo deciso e definitivo".