Aspettando Sant’Ermete. Da lunedì i festeggiamenti. Previsti i fuochi d’artificio

Il saluto all’estate è vicino e il Sant’Ermete è da sempte sigillo di una stagione che si conclude. Tre giorni di festa tra spiritualità e laicità in programma: si comincia lunedì alle 21.30 con la tradizionale sfilata del Corteo storico-religioso che porterà in processione le reliquie del Santo lungo le vie del centro, da piazza Dante alla chiesa di Sant’Ermete. La sfilata è inserita nell’elenco delle manifestazioni storiche della Toscana. Martedì 27 dalle 8 per tutta la mattina si svolgerà il Mercato del Forte in piazza Marconi, anticipato, come da regolamento, di un giorno per permettere lo svolgimento della Fiera mercoledì 28 agosto. Tutte le prescrizioni relative alla sosta intorno all’area mercato sono anticipate a mertedì 27 agosto; alle 19 in piazzetta Tonini, si terrà il concerto alla seconda edizione, ad ingresso libero, “Non solo Tango Quartet”, a cura della Fondazione Villa Bertelli. Ad eseguire il concerto, Fabio Ditto al violino, Francesco Silvestri al pianoforte, Michele Cosso al contrabbasso, Giancarlo Palena al bandeneon e special guest la cantante Rossella Cascasi. Alle 21 dal sagrato della chiesa di Sant’Ermete, benedizione del paese e della comunità e a seguire sulle note della banda cittadina La Marinara spostamento verso la piazza Garibaldi per la storica “Focata di Sant’Ermete” che trae le sue origini dall’usanza antica di bruciare vecchi oggetti in legno, sia per comunicare alle popolazioni collinari di scendere a valle per i festeggiamenti del Patrono, sia per propiziarsi un nuovo anno, liberandosi degli oggetti di quello precedente. La serata si concluderà, come da tradizione, con la tombola di Sant’Ermete.

Mercoledì 28 agosto, a partire dalle 7 partirà la Fiera di Sant’Ermete, con banchi di prodotti enogastronomici, artigianali e stand vari tra cui vestiti e accessori, anche di marca, allestiti lungo le vie del centro cittadino. Alla chiesa di Sant’Ermete alle 18:30 Santa Messa Solenne e XXII Premio “Amico di Forte dei Marmi” riconoscimento che ogni anno la parrocchia assegna a quei personaggi che dimostrano profondo attaccamento e forti legami con il paese. Quest’anno sarà assegnato alla Principessa Elettra Marconi e ai coniugi Massimo e Marina Da Cepparello. Seguirà la presentazione del “Santino 2024” realizzato da Matilde Lilli e la lettura della poesia di Anna Maria Poggi. A chiudere la tre giorni di festa, alle 22 il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Pontile. Le manifestazioni si svolgeranno per le vie e nelle piazze del centro e per agevolare tutti gli eventi sono previste modifiche alla viabilità, e modifiche per il conferimento dei rifiuti come da informazioni di Ersu.

Francesca Navari