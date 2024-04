Aspettando il Giro d’Italia. Via alle nuove asfaltature

"Contavamo di inaugurare il nuovo Belvedere per l’inizio della stagione lirica, poi – dice l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci – è arrivata la bella sorpresa del Giro d’Italia...". E così nel cantiere aperto alle porte dell’autunno, tra tante polemiche sollevate dall’ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che sul progetto ha espresso dure critiche, gli operai pedalano contro il tempo per poter concludere l’intervento di riqualificazione. Quel tanto che basta per accogliere la carovana rosa - con tutto il villaggio di Rcs - che il 9 maggio partirà proprio dal Belvedere, come ha confermato anche l’assessore allo sport Rodolfo Salemi presentando il programma di eventi “Puccini in rosa” che abbracceranno tutta la settimana intorno alla corsa, per lanciarsi verso il traguardo di Rapolano Terme.

Pierucci consulta compulsivamente le previsioni meteo: "Perché la ditta ora deve procedere con la gettata, e per farlo – dice – è necessario il sole", che però pare essersi messo di traverso. Quindi incrocia le dita, e intanto guarda avanti. Il 3 maggio Mover - la cui assemblea si è riunita mercoledì, confermando a Roberto Bucciarelli la presidenza - comincerà l’asfaltatura del viale Puccini, dove nel frattempo prosegue anche la riqualificazione dei marciapiedi, che i campioni del ciclismo dovranno imboccare per poi dirigersi verso Pisa. "Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini - conclude Pierucci - l’amministrazione ha investito molto su Torre del Lago, e presto potremo cogliere i frutti di questo lavoro".