Asilo nido “Collodi“. Partono i lavori

La nascita del nuovo asilo nido “Collodi“ al Marzocchino diventa realtà. La partenza dei lavori è fissata per oggi, sebbene in ritardo di un paio di mesi rispetto alla tabella di marcia, cosa che probabilmente influirà anche sulle altre scadenze fissate a suo tempo. Il cantiere per il nuovo plesso, che costerà quasi 2 milioni di euro – di cui 1,2 milioni finanziati dal Pnrr, 125mila con il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e 600mila con fondi del Comune – a regola dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2025, con il collaudo in agenda entro il 30 giugno 2026. Per consentire i lavori, infine, la polizia municipale ha istituito il divieto di sosta dalle 8 di stamani nel parcheggio di via Catena, in prossimità del confine tra la bocciofila e il campetto. Divieto che resterà in vigore fino al termine dei lavori, vale a dire un paio d’anni.