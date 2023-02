Asili, mense, trasporti: esenzioni e tariffe

Scuola, mercato, teatro e molto altro: il Comune stabilisce i costi dei servizi a domanda individuale tenendo ferme esenzioni ed agevolazioni in base al reddito Isee. Mensa, trasporto e poi luoghi dove celebrare eventi benefici o meno ed altri servizi che l’ente pubblico consente ai cittadini e alle famiglie versando determinate somme: ecco i parametri decisi dalla giunta comunale. Le fasce di reddito vengono determinate con la certificazione Isee e per la prima fascia, da 0 a 6.500 euro, la mensa per i figli è gratuita, da 6.500 a 8.000 di 2 euro, fino a 9.500 aumenta di 20 centesimi, fino a 12.000 di 3.30 euro, 3,90 euro per reddito da 12.000 a 14.000 e di 4.30 da quest’ultimo reddito in poi.

I trasporti, per gli stessi redditi, variano: da zero a 10 euro, 12,17, 22 e 32 euro. Restano intatti i vantaggi per i secondi figli a seconda dei redditi dato che vengono previsti sconti. Per la prima infanzia le rette ammontano a 290 euro mensili per il tempo lungo compreso il pasto, 215 euro per il tempo corto con il pasto e 215 per il secondo figlio sia tempo corto che lungo.

Per gli asili nido si applicano le fasce scolastiche di reddito: pertanto l’iscrizione del bambino sarà gratuita se il reddito è zero fino a 6.500, fino a 8.000 varia da 120 euro per il tempo lungo a 100 per il corto; sopra va da 135 a 110 euro e da 200 a 150 euro. I centri estivi costano 100 euro al mese se frequentati o mattina o pomeriggio e 200 euro se per l’intera giornata. Dieci euro costa il servizio prescuola, mentre per i corsi di lingua straniera extrascolastici per 60 ore la tariffa e’ di 170 euro compresa Iva.

Veniamo alle tariffe del mercato ortofrutticolo di via Italica: la tessera per la locazione dei banchi annuale ammonta a 16,39, trimestrale 50 euro, mensile 20 euro e giornaliera 3. Per il parcheggio mezzi esterno: semestrale 65 euro e annuale 130 euro.

Per il teatro dell’Olivo le tariffe variano da 100 euro per eventi benefici a 1.000 per meeting a 30 euro per prove e così via. Per la Galleria Europa del Lido si oscilla da 12 euro al giorno per i periodi ‘di bassa’ a 35 euro per luglio e agosto e 22 in giugno e settembre. La sala consiliare del palazzo comunale per un singolo evento costa 25 euro, l’atrio di Palazzo Tori invece 10 euro e le palestre 2,50 euro l’ora oltre l’Iva.

Isabella Piaceri