Artigiani, Pierotti tra i dieci finalisti

C’è anche il laboratorio di tessitura artigianale di Simona Pierotti fra i dieci finalisti del concorso nazionale indetto dalla piattaforma Wellmade che diffonde la presenza di artigiani sul territorio italiano. Nella Casa Colleoni Collection ai piedi delle Alpi Apuane, Simona realizza abiti e accessori, ma anche tessili per la casa, a partire da filati naturali e scarti tessili, combinando una tecnica antica con il design contemporaneo e la sostenibilità. Grazie alla sua attività e alla qualità del suo lavoro, la piattaforma web ha promosso questa attività fino all’ultimo step del concorso il cui vincitore potrà seguire un percorso di formazione e consulenza personalizzato sulla comunicazione tenuto da Museum Strategy, studio di formazione e consulenza strategica integrata, specializzato nel settore culturale e creativo. Durante il percorso di affiancamento verranno dati consigli pratici per ottimizzare la presenza online dell’impresa artigiana, al fine di promuoverne il lavoro in maniera innovativa, efficace e originale. Oltre a ciò, il vincitore prenderà parte alla fiera artigianale a Biella a settembre. Un’ulteriore grande vetrina che metterà in luce l’attività dell’artigiana del territorio versiliese. Dopo la prima fase in cui una giuria interna ha selezionato la Casa Colleoni Collection, adesso sarà il voto on line a decidere il vincitore. Chiunque può votare il proprio “Artigiano del Cuore”: basta cliccare sul simbolo a forma di cuore dal link https://artigianodelcuore.it/vii-edizione-2024 Le votazioni sono aperte fino a venerdì alle 12.