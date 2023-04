Arte: ecco mostre e percorsi da esplorare

Il percorso dell’arte in Versilia propone per oggi e per il fine settimana mostre e esposizioni di quadri e sculture.

Sono ancora ancora aperte le mostre “Dipinti”, antologica del pittore Giorgio Di Giorgio in sala del San Leone a Pietrasanta. In contemporanea è visitabile anche la mostra “Anitya”, della visual artist e designer Chiara Giannini Mannarà allestita in sala delle Grasce. Proseguono i percorsi espositivi diffusi “Let’s Go - Culture in movimento” in piazza del Duomo, nella chiesa e nel Chiostro di Sant’Agostino espongono 64 artisti di diversa provenienza. A Tonfano prosegue Omaggio agli artigiani” da via Versilia e fino alla sommità del pontile (foto di una scultura )