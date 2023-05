Arte e spettacolo Gli anni Ottanta in primo piano

Per gli appassionati degli anni Ottanta: oggetti straordinari come l’esemplare unico della DeLorean, la macchina del tempo di Ritorno al futuro, il cubo di Rubik in dimensioni gigantesche, uno dei 20 esemplari della poltrona Proust dipinta da Mendini; il pallone originale firmato dai calciatori del mondiale di calcio 1982; la maglia e la pettorina di Pietro Mennea; le scarpette e la maglietta di Giuseppe Saronni; i miti “nostrani” come Uan, Four e Five i pupazzi animati della Tv, il Commodore 64, il Primo Walkman Sony, il cabinato originale da bar di Pac-Man; vinili disegnati da artisti come Andy Warhol, Keith Haring, opere, oggetti, cimeli degli anni Ottanta protagonisti della mostra “Ritorno agli Ottanta “ allestita a Palazzo Mediceo nata da una idea di Davide Monaco, ideatore della mostra e direttore Fondazione Terre Medicee e curata da Francesco Ristori. La mostra chiude il 16 luglio. Alla mostra si abbinano talk e spettacoli dedicati agli ’80. Primo appuntamento il 17 giugno con il Talk Show sulla storia del Drive IN con Dario Salvatori e Francesco Salvi. Il 18 giugno Talk show a cura di Marino Bartoletti dedicato ai Mondiali. Il 23 giugno Talk Show sulla Moda del decennio con Jo Squillo e Francesco Martini Coveri. Il 30 giugno Talk show a cura di Marino Bartoletti dedicato ai Festival di Sanremo anni ’80. Il primo luglio e l’8 Radio Mitology presenta due serate con musiche anni ’80. Il 2 luglio Talk Show con Alessandro Sallusti, Tiziana Ferrario e Adolfo Lippi. Il 14 luglio Concerto RITORNO agli ‘80 con i Gemelli di Guidonia (foto) Marco Ferradini, Fiordaliso, Franco Fasano, Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Sandy Marton, Ivana Spagna.