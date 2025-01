Arte e inclusione. La web apple del Parco Scultura

PIETRASANTALa web app dedicata al Parco Internazionale della Scultura Contemporanea prosegue nell’abbattimento delle barriere e si arricchisce di nuovi contenuti, elaborati in linguaggio Easy To Read (Facile da leggere), con le tecniche della comunicazione alternativa, e proposti in italiano e inglese per seguire l’itinerario "Accessibilità", riferito al centro storico. "La strada della inclusione – dice Alberto Giovannetti, sindaco e assessore alla culturai – è stata maestra in varie occasioni, come l’allestimento di parchi e spazi per l’attività sportiva o gli interventi di restyling su aree urbane di frequentazione quotidiana. Anche l’arte è un patrimonio che appartiene a tutti senza distinzioni e Pietrasanta apprezzata nel panorama artistico internazionale deve farsi promotrice dell’accessibilità culturale su vari fronti, da quello fisico a quello comunicativo e cognitivo. La nuova implementazione, sviluppata con Anffas Nazionale, riguarda l’itinerario che tocca 8 opere (nella foto) in centro percorribile a piedi o in bicicletta per un impegno di 90 minuti. I contenuti sono disponibili nella sezione introduttiva del percorso per ogni tappa arricchiti da audiodescrizioni attivabili con il pulsante guida"."Le statistiche, monitorate dall’ufficio cultura e turismo – prosegue Giovannetti – parlano di circa 1800 utenti attivi da tutta Italia, da paesi europei come Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Inghilterra e dalla penisola scandinava, da Stati Uniti e Sud America, dalla Cina e dal Giappone". La web app è gratuita e accessibile da cellulare o tablet connesso a Internet. Si digita sul browser parcosculturapietrasanta.it e si salva il collegamento.