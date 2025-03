Arte e inclusione. Insieme si può creare il bello

Domani alle 17 nella Sala dell’Annunziata del complesso di Sant’Agostino si presenta "Rebirth from Waste / Rinascita dagli Scarti". Il progetto coniuga arte, inclusione e sostenibilità e rientra nella mostra Human Connections di Filippo Tincolini curata da Alessandro Romanini. La serie "Rebirth from Waste/Rinascita dagli Scarti" nasce dalla collaborazione tra Tincolini e Anffas onlus Massa Carrara, associazione di famiglie e di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. I sei partecipanti sono stati coinvolti nella creazione di due sculture: "Satiro dei Sassi" (nella foto) e "Venere dei Sassi" alte più di due metri esposte fino a lunedì 2 giugno nel Giardino Barsanti. Il progetto è nato da quattro incontri nel laboratorio a Fantiscritti dell’artista dove i ragazzi hanno partecipato alle fasi di realizzazione: dalla selezione dei materiali di scarto nelle cave alla creazione di un nuovo blocco di pietre e cemento fino alla lavorazione delle opere con tecnologie robotiche e finiture manuali. Le sculture offrono una rilettura contemporanea dell’arte classica. I partecipanti hanno sperimentato la creatività come strumento di espressione e inclusione. Il progetto sensibilizza i cittadini sui temi della disabilità, dell’arte sociale e della sostenibilità. "Il progetto – spiega Giuseppe Mussi direttore di Anffas onlus Massa Carrara – non è solo un laboratorio artistico, ma è un laboratorio di inclusione e consapevolezza. Testimonia cosa si realizza quando persone, idee e territori lavorano insieme per un futuro più giusto ed inclusivo". Gli scatti di Laura Veschi esposti nel chiostro e un video raccontano il percorso.