Arte e cuore . Ecco Spazio23. Al “Così Com’è“

Arte e solidarietà animano l’atmosfera natalizia. Domani alle 16.30 al Caffè Così Com’è si inagura la prima mostra di sei artisti fondatori di Spazio23. Nel titolo della mostra il messaggio “ La nostra Arte per la solidarietà“. Le opere in esposizione sono 24, 6 per ogni artista. Il ricavato verrà donato, le opere saranno acquistabili a un prezzo speciale, all’Associazione onlus L’albero di Ohana. Una realtà sociale della città nata in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità e a sostegno delle loro famiglie. Spazio23 è il nome che racconta l’esperienza di sei artisti versiliesi, Mario Baroni, Marco Bianchi, Enrico Becherelli, Daniele Emilio Cinquini, Ferdinando Coppola, Glauco Di Sacco (foto) riuniti come Gruppo: uno spazio d’arte, di riflessione, di spirito, un contenitore di idee a sostegno del linguaggio astratto come canale espressivo d’elezione.

Gli autori, con le opere, aprono una finestra nei confronti del linguaggio astrattista interpretato in chiave contemporanea. Spazio23, il cui numero si riferisce all’anno di costituzione, non intende essere un movimento artistico in scissione con precise posizioni dell’arte contemporanea ma piuttosto definire uno spazio in cui lavorare, un margine in cui definirsi e da cui trasmettere al pubblico le proprie posizioni. Amicizia e stima reciproca sono gli elementi che legano gli artisti. E’ nata così l’idea di una collettiva finalizzata alla solidarietà: l’arte è anche questo. Un appuntamento che il gruppo vorrebbe replicare ogni anno. La mostra ospitata nella storico Caffè Così Com’è fino al 20 dicembre è visitabile da martedì a domenica dalle 8 alle 19, domenica dalle 8 alle 13.

maria nudi