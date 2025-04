Arriva la Primavera . Mostra Agrozootecnica e Fiera del Carmine

Tutto pronto per la Mostra Agrozootecnica ‘Ambiente e Turismo’ e la Fiera del Carmine, che animeranno il capoluogo sabato e domenica mischiando tradizione e novità. "Ogni anno cerchiamo di aggiungere aspetti di novità – spiega la sindaca Simona Barsotti – e per questa edizione abbiamo puntato sul villaggio per bambini allestito in via Cenami che si chiamerà ‘Gran ballo di primavera’, una zona interamente dedicata alle famiglie. La Mostra apre la stagione e ci aiuta a valorizzare le nostre specificità, soprattutto gastronomiche e paesaggistiche, che hanno un’attrazione importante di cui abbiamo riscontro anno dopo anno".

La manifestazione, organizzata con la sinergia decisiva del Consorzio di Promozione Turistica e dall’agenzia Also Eventi di Sonia Paoli, si aprirà sabato alle 10,30 (col taglio del nastro previsto per le 11) e si snoderà in una vasta area del capoluogo: l’area espositiva sarà ancora più ricca in piazza Provenzali, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Pellegrini, che anche quest’anno ospiterà i banchi della Fiera del Carmine. Grande spazio agli animali, a partire ovviamente dai conigli che sono diventati un ‘must’ della kermesse, e attenzione particolare ai bambini con il ‘Gran ballo di Primavera’ in via Cenami, tra laboratori, animazione, baby dance, truccabimbi ed esibizioni.

Show a ripetizione anche in piazza Provenzali, nell’area spettacoli, con un ricco programma di appuntamenti dalla danza alla musica, passando per la moda e i talk. "Dal nostro insediamento, siamo dovuti ripartire da zero rispetto a quel che veniva organizzato storicamente – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – e siamo riusciti a riportare la kermesse a un livello importante dal punto di vista qualitativo grazie a impegno, dedizione e spirito di sacrificio. Quest’anno torniamo su due giorni: abbiamo fatto crescere la parte relativa alla via Cenami e domenica avremo una giornata perfetta per le famiglie; poi esibizioni delle scuole di danza, grazie alla sinergia con le associazioni sportive. E domenica pomeriggio arriverà la fanfara dei bersaglieri di Siena che percorrerà via Cenami partendo da via del Bertacchino, con un concerto previsto per le 16 in piazza Provenzali.

Sabato e domenica, Massarosa sarà un luogo accogliente per tutti, con tanti stand di promozione delle peculiarità del nostro territorio. Un ringraziamento agli sponsor che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e che quest’anno sono cresciuti di numero". In chiave turistica, un contributo importante arriverà anche dall’associazione Versilia Verdelago, che organizzerà uscite specifiche sia all’interno dei luoghi della mostra, sia lungo la Via delle Erbe e dei Fiori. E sempre grazie alla Versilia Verdelago, nel fine settimana sarà inaugurato l’infopoint turistico che resterà aperto per tutta la stagione.

Daniele Mannocchi