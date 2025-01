Arriva la nuova isola ecologica. Sorgerà nella piazza di Motrone. Ersu: "Stop fenomeni inciviltà"

Sulla carta utilissimi, ma di fatto impiegati in modo improprio dai vacanzieri con montagne di sacchetti abbandonati in terra ogni weekend. Ora si cambia: i cassoni per la raccolta differenziata di piazza IV Novembre, a Motrone (nella foto), hanno i giorni contati. Entro fine mese verranno infatti rimossi e al loro posto sorgerà una nuova isola ecologica di Ersu sulla falsariga di quella inaugurata di recente in via Vico a Forte dei Marmi.

Più decoro, efficienza e controllo, saranno questi i tre obiettivi che il gestore dei rifiuti intende raggiungere in un colpo solo. L’intervento costerà complessivamente 40.260 euro, di cui 20mila finanziati da Ato attraverso Ersu (il progetto si è piazzato tra i primi cinque nella graduatoria legata al bando) e gli altri 20.260 euro dalle casse comunali dopo che a fine novembre la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento. Snocciolando un po’ di numeri, la nuova isola ecologica avrà una superficie di circa 100 metri quadri e a livello di capienza sarà composta da 20 cassonetti di un metro cubo l’uno. Più ufficio e spogliatoi per il custode e telecamere della videosorveglianza. "Stiamo lavorando al progetto da almeno 6 mesi – spiega il direttore Ersu Walter Bresciani Gatti – con il cantiere in partenza in questi giorni. Contiamo di inaugurare l’isola ecologica entro il 31 gennaio insieme all’amministrazione comunale e di migliorare un servizio che andava sicuramente ’raddrizzato’ visti certi comportamenti. L’obiettivo è dare una risposta a varie istanze e garantire una maggior pulizia. I cittadini potranno conferirci solo le frazioni differenziate, come ora, ma se prima era alla mercè di tutti e la domenica trovavamo i sacchetti in terra, la nuova isola verrà presidiata da una persona che accoglierà gli utenti dando indicazioni su come si fa la differenziata. I nostri dipendenti hanno seguito un apposito corso di formazione". A grandi linee il presidio sarà garantito in inverno nei weekend e nei ponti festivi (dalle 16 alle 22) e in estate tutti i giorni con estensione al mattino (ore 7-13).

Daniele Masseglia