Arriva il ‘Chini on the beach’ Iniziativa degli ex studenti

Venerdì 15 settembre dalle 20 alle 24 al bagno Danila di Lido di Camaiore ‘Chini on the Beach’, evento organizzato da un gruppo di ex studenti del liceo lidese che sta per festeggiare i 40 anni di vita e che attualmente comprende tre percorsi, linguistico, delle scienze umane ed economico sociale e che in passato è stato istituto magistrale, liceo socio-psicopedagogico e delle scienze sociali. Diego Corfini, uno degli organizzatori, presenta così la serata: "Abbiamo deciso di proporla perchè quella scuola ci ha legato in un modo che va oltre quello di restare semplicemente amici. Per tante generazioni il Chini è stato un collante estremamente forte che dura tuttora. La nostra idea è coivolgere tutti coloro i quali dal Chini sono passati, studenti , ma anche insegnanti, presidi, personale di segreteria e collaboratori scolastici. Vorremmo che questa serata non restasse un evento isolato, ma che diventasse un appuntamento fisso". Per informazioni e la pagina Facebook ‘Chini on the Beach’.

G.A.