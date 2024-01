Arrestato Latham-Koenig. Al Pucciniano tutti attoniti

Jan-Latham Koenig è stato arrestato a Londra con l’accusa di violenza e pedofilia. Il celeberrimo direttore d’orchestra, gà insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico, avrebbe dovuto dirigere l’Orchestra del Festival Puccini a Abu Dhabi il prossimo 24 gennaio.

La notizia data dalla Bbc, la tv britannica, è rimbalzata in tutto il mondo della musica e della lirica, fino a sconvolgere i progetti della Fondazione Puccini. Il musicista è stato incriminato nel Regno Unito per molestie sessuali ai danni di minorenni. Lo riporta in un comunicato Scotland Yard secondo cui l’accusa formale arriva dopo l’arresto di Latham-Koenig avvenuto mercoledì a Victoria Station a Londra. Londra. Secondo la Bbc, il 70enne musicista avrebbe organizzato o facilitato un reato sessuale e una comunicazione di tipo sessuale con un bambino. Latham-Koenig ieri avrebbe dovuto comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court.

Il maestro, in una carriera lunga e straordinaria, ha diretto fra l’altro la Royal Philharmonic Orchestra, e ha lavorato in Russia prima della guerra in Ucraina. Nel 2011 è stato il primo britannico a dirigere la Kolobov Novaya Opera di Mosca e per questo insignito nel 2020 del titolo onorifico di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, per aver promosso le relazioni culturali tra Regno Unito e Russia. è sposato con una famosa cardiochirurga, e in tutta la vita non è mai nemmeno stato sfiorato da certi sospetti.

Anche al Pucciniano sono rimasti basiti. Nella scorsa primavera Latham-Koenig era stato chiamato dal Festival Puccini e dopo un incontro col sindaco Del Ghingaro c’era stata l’ipotesi di una sua nomina a direttore artistico. Poi la scelta è caduta sul regista Luigi Pizzi, e il musicista avrebbe dovuto essere direttore ospite della stagione estiva, dirigendo un titolo lirico del cartellone Pucciniano. E siccome il Pucciniano è stato di nuovo invitato al Festival di Abu Dhabi, negli emirati Latham-Koenig doveva dirigere il 24 gennaio il concerto lirico con la soprano Valeria Sepe, il tenore Francesco Meli, e l’orchestra di Torre del Lago. Adesso la Fondazione Puccini dovrà cercare rapidamente un sostituto. Per questo arresto Latham-Koenig è stato licenziato anche dal Teatro Colòn di Buenos Aires.

b.n.