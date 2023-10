Appuntamenti a teatro. Eventi di ’Meglio di ieri’

Riparte – e col botto – la stagione teatrale 202324 promossa dall’associazione ‘Meglio di Ieri’ al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa (con inizio alle 21,15). Il primo appuntamento infatti è fissato per sabato 14 ottobre: ospite sarà il professor Alessandro Meluzzi, medico psichiatra, criminologo e volto tv. Il professor Meluzzi sarà anche ospite in diretta sul Canale Youtube “Meglio di Ieri” lunedì 2 ottobre 18.30. Sabato 21 ottobre sarà invece la volta di Sandro Torella, attore e regista, con “Fanculo il Pil” un coinvolgente “One man show” che racconta il reale significato di termini come Pil. Venerdì 1 dicembre ecco “Gli Esorcicci” il nuovo spettacolo di Sandro Torella e Andrea Colombini: uno spettacolo divertente che vedrà un’accoppiata insolita. Sabato 9 dicembre protagonista sarà Silver Nervuti youtuber ideatore della rubrica umoristica “Il Nientologo“: come attento osservatore della contemporaneità individua gli strumenti che il potere utilizza per tenere le masse in uno stato di debolezza psichica e ne racconta le dinamiche con tagliente ironia. Per info e prenotazioni per i 4 eventi teatrali contattare il 333-8095928 (anche whatsapp). "Altri eventi sono in fase di definizione _ spiega Daniel Griva, presidente dell’associazione Meglio di Ieri _ ma alle attività culturali affiancheremo come da tradizione l’attività fisica di gruppo. Continua infatti la collaborazione ormai stabile da 4 anni con Walklab con i due prossimi appuntamenti, nella Pineta di Ponente sabato 14 ottobre alle 14.30 e sabato 25 novembre nel centro di pietrasanta dove riproporremo le camminate collettive con la musica in cuffia".