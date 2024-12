Appello contro i “botti“: "Cari cittadini, evitateli"

"Invitiamo i cittadini ad evitare l’uso di botti, mortaretti e petardi per celebrare l’arrivo del nuovo anno: è un gesto di rispetto verso le persone più fragili, gli animali domestici e selvatici, i luoghi pubblici e le opere comuni". L’accorato appello, rivolto sia ai residenti che ai visitatori, porta la firma del sindaco Alberto Giovannetti e dell’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, i quali hanno raccolto l’invito arrivato sabato via pec dall’associazione “Nati liberi“, preoccupata per le conseguenze dello spettacolo pirotecnico annunciato dal ristorante giapponese “Bluefin“, che confina con il rifugio per cani gestito dall’associazione in via Saponiera.

"Ci uniamo all’appello di ’Nati liberi’ – spiegano Giovannetti e Gliori – invitando i nostri concittadini a un gesto di responsabilità che non riduce il piacere della festa. Rinunciare ai fuochi pirotecnici significa offrire una notte tranquilla ad anziani, bambini e animali, categorie vulnerabili a rumori improvvisi e intensi che possono causare loro gravi conseguenze per la salute". Gli amministratori sottolineano inoltre l’importanza di prestare particolare attenzione nelle zone vicine a rifugi per animali, case di cura e riposo, luoghi di culto o aree densamente popolate. "A chi vive con un animale domestico – proseguono – consigliano di rimanere vicino ai propri amici a quattro zampe, o in caso di assenza di non lasciarli all’aperto, e di tenere accese luci, televisori o radio a un volume medio-alto per ridurre l’effetto dei rumori esterni. Il nostro invito è rivolto a tutti affinché si rispettino le buone pratiche per tutelare la sicurezza propria e altrui e si proteggano i luoghi che appartengono alla comunità. Festeggiare è un piacere: facciamo sì che il divertimento di una notte non si trasformi in sofferenza per gli altri".