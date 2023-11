"Aperitivo in rosa" benefico. Oggi la consegna del ricavato

Rosa come il Giro d’Italia che ha elettrizzato l’ambiente viareggino per buona parte della scorsa primavera. Giallo, viola e verde – en passant: uno dei colori della solidarietà – come la banidera del CarnevalDarsena, che proprio in prossimità del Giro organizzò in sinergia con la Cittadella della Pesca un "Aperitivo in Rosa" a scopo benefico alla Chiesetta dei Pescatori, nella cornice marinaresca di piazzale Don Sirio. I frutti dell’iniziativa saranno consegnati stamani mattina alla Cooperativa Crea: nel corso della cerimonia, che prenderà il via alle 11 alla presenza dei vertici delle realtà che hanno preso parte all’idea, l’assegno di beneficenza frutto del ricavato della giornata passerà dalle mani degli organizzatori a quelle dei riceventi e sarà usato per sostenere il progetto "Durante e dopo di noi". L’appuntamento è all’Ittibar Portus al nuovo mercato ittico, in Darsena.