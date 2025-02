Anziani raggirati telefonicamente. Lezione dell’Arma su come difendersi

Hanno reso grazia al Signore come di consueto, più una preghiera aggiuntiva affinché l’odiosa piaga delle truffe non colpisca anche i loro telefoni. Erano tanti gli anziani che pochi giorni fa, al termine della messa alla chiesa dei Frati, sono rimasti seduti sulle panche per ascoltare l’intervento del comandante della stazione dei carabinieri di Pietrasanta Angelo Meoli (nella foto) nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa per mettere in guardia gli anziani sui potenziali pericoli.

Il comandante, una volta conclusa la messa celebrata dal parroco monsignor Roberto Canale, ha ricordato che la popolazione anziana è la vittima prescelta dai delinquenti senza scrupoli che adottano stratagemmi di ogni genere per raggirarli e farsi consegnare denaro. Ai presenti sono state suggerite regole di comportamento da adottare per non trovarsi vittime di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto o nei luoghi pubblici. Particolare enfasi è stata posta sull’importanza della collaborazione con le forze dell’ordine, impegnate ogni giorno a prevenire e contrastare questo reato, sia attraverso il numero unico di emergenza “112” nelle situazioni di dubbio o incertezza sia impedendo l’accesso in casa agli sconosciuti. Parole che hanno consolidato la vicinanza dell’Arma ai cittadini, specie le fasce più deboli e indifese la cui sicurezza viene messa a repentaglio da chi approfitta della loro buona fede e della condizione di solitudine.