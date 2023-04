E’ morta Anna Brosio, aveva 102 anni

Forte dei Marmi (Lucca), 18 aprile 2023 – E’ morta all’età di 102 anni Anna Marcacci Brosio, mamma del giornalista e personaggio televisivo Paolo ed ella stessa per un certo periodo di tempo volto noto in tv grazie alle numerose partecipazioni a “Quelli che il calcio” e al “Maurizio Costanzo Show”. . Si è spenta al San Camillo di Forte dei Marmi questa mattina.

Anna Brosio era nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921, a cavallo fra le due guerre mondiali in una bellissima villa sul lungomare marinese a ridosso degli scogli. Un periodo anche drammatico fra bombe e sfollati che la portò nel cuore della campagna pisana a Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi e soprattutto delle Ss. Dopo trent’anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato, per molto tempo ha vissuto a Vittoria Apuana a Forte dei Marmi con il figlio Paolo.