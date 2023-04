La morte di Anna Brosio, il ricordo del figlio Paolo: “Devo a lei la conversione”

Forte dei Marmi (Lucca), 18 aprile 2023 – “Il cuore della mamma non cessa mai di battere fremiti d’amore per il figlio, neppure quando il figlio le procura dolori, sofferenze e incomprensioni. Tutto questo l’ho capito dopo tante traversie, difficoltà e vicende personali perfino drammatiche. Anna, la mia mamma, non mi ha mai lasciato solo: la sua preghiera, costante, assidua, con il cuore, i suoi rosari mi hanno protetto fino alla gioia della conversione. Grazie mamma per la tua fede piena d’amore che mi ha salvato”. Queste parole le scrisse nel 2012 Paolo Brosio dedicandole a sua mamma, Anna Marcacci, scomparsa questa mattina al San Camillo di Forte dei Marmi all’età di 102 anni. Era la quarta di copertina del libro di Mondadori “Nove Colombe Bianche”.

Negli ultimi tempi, causa anche l’età, Anna Brosio non era stata bene. Lo scorso 10 ottobre 2022 fu colpita da uno scompenso cardiaco grave con conseguente edema polmonare e problemi ai reni. Il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici e il ricovero all’ospedale Versilia fu decisivo. Ai primi di aprile il nuovo ricovero d’urgenza all’ospedale Versilia. La signora Brosio rispose alle cure e il venerdì di Pasqua, suo compleanno, era stata trasferita al reparto di Medicina interna della clinica San Camillo di Forte dei Marmi diretta dal professor Pier Paolo Vescovi. Nella notte tra lunedì e martedì le condizioni si sono aggravate e stamani alle 7.30 è avvenuto il decesso.

Anna Brosio era nata nel 1921 a Marina di Pisa; passò la sua gioventù fra Pisa e le campagne pisane, rifugio sicuro in tempo di guerra, poi per 30 anni in Piemonte col marito Domenico Ettore Brosio, mancato qualche anno fa, e gli ultimi anni trascorsi a Vittoria Apuana col figlio Paolo.

La salma è stata composta nella cappella mortuaria della Clinica San Camillo, meta della visita di tanti amici e amiche. I funerali si svolgeranno venerdì 21 alle 15 nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Francesco, via Trieste 1 a Forte dei Marmi (Vittoria Apuana). Nel rispettare le volontà di mamma Anna, Paolo Brosio ringrazia per la vicinanza ed invita alla preghiera e alle opere di carità.