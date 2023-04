Anna Brosio compie 102 anni

Forte dei Marmi (Lucca), 7 aprile 2023 – Anna Marcacci Brosio, mamma del giornalista Paolo Brosio, festeggia il compleanno numero 102. A poche ore dalla Pasqua festa grande, quindi,

in casa del popolare giornalista e personaggio Tv.

Anna Marcacci Brosio è nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921, a cavallo fra le due guerre mondiali in una bellissima villa sul lungomare marinese a ridosso degli scogli. Una bimba vivace, ribelle che sapeva pescare ad occhi chiusi gamberi e i polpi con il fazzoletto bianco insieme alla sorella Maria. Poi l’adolescenza nell’amatissima Pisa e nella via Regina Margherita, oggi Curtatone e Montanara, vicino piazza San Martino. Un periodo anche drammatico fra bombe e sfollati che la portò nel cuore della campagna pisana a Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi e soprattutto delle Ss.

Da tempo Anna Brosio, dopo trent’anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato, il profumo dei tartufi e del Barbera e dei bolliti misti, vive a Vittoria Apuana, a Forte dei Marmi, con il figlio Paolo.