Ancora un tragico schianto. Muore nell’auto fuori strada

Un uomo di 87 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla via di Montramito poco dopo le 20. L’uomo, Delfo Puccetti 88 anni di Massaciuccoli, era stato a pescare insieme a un amico di 76 anni di Massarosa sul canale Burlamacca. Sulla via del ritorno a casa il terribile incidente.

Delfo si era messo alla guida della sua Panda e percorreva la via di Montramito verso Massarosa quando, stando ai primi accertamenti fatti dai carabinieri, avrebbe svoltato verso sinistra probabilmente per entrare nel distributore di carburanti e metano. Senza accorgersi però che sulla corsia opposta stava sopraggiungendo un’Audi guidata da un giovane di 25 anni, albanese residente a Massarosa che stava andando a giocare a calcetto. L’impatto è stato violentissimo. la Panda è andata a finire nel fossato accanto al distributore. Il conducente è rimasto schiacciato tra il sedile e il volante ed è deceduto sul colpo.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dall’abitacolo. I sanitari del 118 (intervenuto sul posto con automedica e due ambulanze) hanno poi portato in codice rosso all’ospedale Versilia l’amico che sedeva sul sedile accanto. Illeso il conducente dell’Audi.

Delfo era molto conosciuto a Massaciuccoli dove per anni, insieme alla moglie aveva gestito uno dei bar del paese. Una volta andato in pensione aveva coltivato le sue passione, la caccia e la pesca.